Un hecho polémico ha generado cuestionamientos en torno al funcionamiento de la Oficina de Atención al Público de Defensa Civil, luego de que ayer, se reportara el hallazgo de más de seis botellas de licor en las instalaciones del local, algunas de ellas de vino y otras bebidas alcohólicas.

Polémica en el lugar

Según los reportes, los envases fueron encontrados en un ambiente donde se atiende al público, junto con presuntos indicios de una reunión social.

Ante esta situación, el responsable del área, Rubén Pariona, negó tajantemente que se haya realizado una fiesta en el lugar. En sus declaraciones, explicó que los envases serían “basura acumulada”, debido a que el establecimiento no cuenta con personal de limpieza desde el 31 de julio, por motivo de vacaciones.

“He tomado conocimiento. Tenemos dos turnos; mi persona no ha participado porque he tenido un operativo el sábado. Aquí no se realizan esas actividades. Lo que sí, a veces hay cumpleaños, como por 28 de julio, y en esos casos se hace un pequeño brindis”, declaró.

Pariona señaló que aún no ha tenido acceso al video de seguridad, pero reiteró que no se realizan reuniones de ese tipo en la oficina. Agregó que “el trabajo en Defensa Civil es arduo” y que situaciones como esta afectan la imagen del personal. También remarcó que el local colinda con un establecimiento de salud, por lo que se evita cualquier tipo de bullicio.

Las autoridades competentes estarían evaluando el caso para determinar si hubo faltas administrativas u otros actos irregulares que afecten el correcto uso de las instalaciones públicas.

