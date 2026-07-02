Tras varios días de intensa búsqueda y una amplia movilización de familiares, amigos y autoridades, fue hallado sin vida Ibrahim Hernández Gala, joven estudiante de Medicina de 20 años que había desaparecido en Lima luego de ser visto por última vez en los alrededores de la playa La Chira, en el distrito de Chorrillos.

Búsqueda por días

La noticia ha causado profunda consternación en Huancavelica, especialmente en la provincia de Huaytará, de donde era natural el universitario. Durante los últimos días, familiares, compañeros y ciudadanos siguieron con preocupación las labores de búsqueda, manteniendo la esperanza de encontrarlo con vida.

Ibrahim Hernández Gala era un destacado estudiante que había logrado ingresar al Colegio de Alto Rendimiento de Ica (COAR Ica), institución donde cursó su educación secundaria y destacó por su desempeño académico. Posteriormente inició estudios de Medicina en Lima, con el objetivo de cumplir su sueño de convertirse en profesional de la salud.

Su desaparición se produjo durante la madrugada del 26 de junio luego de descender de un taxi en compañía de un amigo frente a la playa La Chira, en el distrito limeño de Chorrillos. Cámaras de seguridad registraron los últimos momentos en los que fue visto con vida.

Según las declaraciones brindadas por sus familiares, ambos jóvenes regresaban de una reunión cuando llegaron a la zona costera. Las imágenes muestran que Ibrahim descendió del vehículo y caminó algunos metros antes de perderse de vista.

“Mi hijo baja del taxi y se viene caminando. El amigo se queda pagando al taxista. Mi hijo se cae y queda tendido. Hasta ahí tenemos certeza de lo ocurrido. Después ya no sabemos qué pasó”, relató su madre durante los días de búsqueda.

Posteriormente, familiares encontraron algunas de las prendas que vestía el estudiante, entre ellas su casaca, pantalón y zapatillas, cerca del lugar donde fue visto por última vez. Este hallazgo incrementó la preocupación de sus seres queridos y reforzó la hipótesis de que pudo haber ingresado al mar.

Tras la denuncia presentada en la comisaría de Villa, Chorrillos, efectivos policiales iniciaron las investigaciones correspondientes, revisando cámaras de videovigilancia y recogiendo testimonios para reconstruir los hechos. Asimismo, personal de la Unidad de Salvataje participó en las labores de búsqueda en el litoral limeño.

La tarde del 30 de junio, las esperanzas de la familia se desvanecieron con la confirmación del hallazgo del cuerpo del joven, poniendo fin a varios días de incertidumbre y angustia.

La muerte de Ibrahim ha generado numerosas muestras de solidaridad en Huancavelica, Ica y Lima. Excompañeros del COAR Ica, docentes, estudiantes universitarios y autoridades expresaron públicamente sus condolencias, recordándolo como un joven responsable, comprometido con sus estudios y con un futuro prometedor.

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