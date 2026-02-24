El país se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de 15 personas —entre ellas siete menores de edad— que viajaban a bordo de un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú, el cual se precipitó en la zona alta de Chala Viejo, distrito de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa. La tragedia ha golpeado con especial dureza a cuatro familias vinculadas a oficiales de la institución castrense, dejando un profundo dolor en Pisco y en todo el territorio nacional.

Tragedia aérea

Entre las víctimas se encuentra el coronel FAP Javier Nole Gonzáles (50), quien perdió la vida junto a su esposa Ivis Rodríguez Romero (49) y sus hijas Radnia (17) y Fátima Nole Rodríguez (15). La familia viajaba unida en la aeronave que partió desde Pisco con destino a Vítor, en el marco de una operación vinculada a la atención de emergencias por desastres climáticos.

Otra de las familias afectadas es la del coronel Fabricio Tesei Choque. Fallecieron su esposa Elisa Bernal Paredes (49) y sus hijos Giácomo (14) y Fiorenza (10). Asimismo, se confirmó la muerte de Zoila Fernández Medina (45), cónyuge del coronel Carlos Cachay Aguirre, junto a sus hijas Mirella Guerrero Fernández (14) y la pequeña Alesia Guerrero Fernández (3). A ellos se suma Matías Moscoso (14), hijo de un coronel del mismo apellido, cuya partida enluta a otra familia de la institución.

La tripulación estaba conformada por el mayor FAP Sergio Páucar Centurión, el alférez FAP Luis Huertas Cárcamo, la suboficial de primera FAP Kamila Anchapuri Jove y el suboficial de segunda FAP Leiner Aguirre Huaman, quienes cumplían funciones operativas al momento del accidente. De los 11 pasajeros, cuatro eran adultos y siete menores, lo que ha generado mayor consternación por la pérdida de vidas jóvenes en este trágico suceso.

La Fuerza Aérea del Perú confirmó el fallecimiento mediante comunicado oficial y dispuso la activación de la Junta de Investigación de Accidentes para esclarecer las causas del siniestro.

