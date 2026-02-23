La Fuerza Aérea del Perú (FAP) informó este 23 de febrero de 2026 el hallazgo del helicóptero Mi-17 que había perdido contacto radial durante labores de búsqueda y rescate en la región Arequipa.

Según el Comunicado Oficial N.° 002–2026, la aeronave fue localizada en las proximidades de la localidad de Chala Viejo, distrito de Chala, provincia de Caravelí.

El personal de rescate confirmó el fallecimiento de los cuatro tripulantes:

Mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión

Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo

Suboficial de Primera FAP Kamila Chapi Anchopuri Jove

Suboficial de Segunda FAP Leiner Aguirre Huaman

Asimismo, se reportó la muerte de los 11 pasajeros que se encontraban a bordo.

Lista de pasajeros fallecidos

La institución detalló que entre las víctimas se encuentran:

Coronel FAP Javier Nole Gonzales (50)

Ivis Rodríguez Romero (49)

R.N.R (17)

F.N.R (15)

Elisa Bernal Paredes (49)

G.T.B (14)

F.T.B (14)

M.G.M.L (14)

Zoila Fernández Medina (45)

M.G.F (14)

A.G.F (03)

Misión de apoyo ante emergencias en Arequipa

El helicóptero siniestrado cumplía labores de búsqueda y rescate, así como apoyo a la población ante inundaciones, desbordes y otros siniestros en la región Arequipa.

De acuerdo con la FAP, también tenía previsto brindar apoyo en el entrenamiento del curso de paracaidismo de cadetes.

Investigación en curso

El Alto Mando de la Fuerza Aérea expresó sus condolencias a los familiares y anunció la activación inmediata de la Junta de Investigación de Accidentes para determinar las causas del siniestro.

El comunicado fue emitido en Lima el 23 de febrero de 2026 por la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales de la institución.