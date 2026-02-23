El Teniente General FAP César Mendiola, Comandante de Operaciones de la Fuerza Aérea, reveló precisiones sobre el siniestro del helicóptero MI-17 en Chala Viejo, Arequipa. El accidente cobró la vida de 15 personas, incluyendo cuatro efectivos militares y once civiles a bordo.

La aeronave realizaba labores de ayuda humanitaria, rescate y asistencia a comunidades damnificadas por crecidas de ríos. Se desplazaba por la costa hacia Arequipa cuando se interrumpió toda comunicación con la base.

El mando aéreo registró el último informe de posición a las 16:20 del domingo. Posteriormente, el equipo dejó de transmitir señales de radio de manera abrupta.

La baliza de localización situó el aparato a unas 15 millas al este de Chala, en terreno escarpado de quebrada. Durante casi dos horas, la señal persistió, facilitando la delimitación del radio de operaciones de búsqueda.

Historial técnico de la aeronave

Mendiola certificó que el MI-17 mantenía su plena capacidad de servicio tras revisiones exhaustivas. La última inspección integral se efectuó en noviembre de 2024, acumulando desde entonces 288 horas en el aire.

“Cuando una aeronave está declarada operativa, el vuelo es considerado seguro”, afirmó el oficial sobre el estado del aparato.

Su próxima overhaul mayor estaba calendarizado para 2031, conforme a los protocolos institucionales.

“Cada vez que una nave vuela pasa por un proceso riguroso de mantenimiento para que sea una nave operativa. Su última inspección mayor fue en noviembre del año pasado. Ha volado hasta la fecha 288 horas y su siguiente inspección mayor debería ser en el 2031″, señaló el teniente general FAP.

Características y uso habitual

Los vuelos de acción cívica transportan personal castrense, autoridades y ciudadanos autorizados bajo estrictas regulaciones internas. Estas misiones responden a necesidades específicas de la población en emergencias.

El MI-17 destaca por su robustez en entornos hostiles, soportando altitudes elevadas, temperaturas extremas y escenarios de calamidad. Capaz de llevar hasta 24 ocupantes, representa una herramienta clave en operaciones de socorro.

La Fuerza Aérea mantiene activa la pesquisa para esclarecer las circunstancias precisas del percance. Todas las fases desde el despegue hasta la desaparición de señales serán minuciosamente examinadas.