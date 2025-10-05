Los menores poetas Alexander y Marcelo De la Cruz Meza, oriundos del distrito de Independencia – Pisco, han sido reconocidos a nivel internacional tras presentar sus composiciones en la Antología Internacional por la Paz 2025, una publicación que reúne a escritores de diversas partes del mundo en torno al mensaje universal de la paz.

Orgullo y talento

Las obras de los hermanos De la Cruz Meza fueron seleccionadas por su notable ternura lírica, el uso expresivo de metáforas, ritmos accesibles y una musicalidad envolvente que, en conjunto, transmiten esperanza, armonía y un profundo llamado a la reflexión.

La inclusión de sus poemas en esta antología no solo representa un reconocimiento a su talento, sino también a la tradición cultural de sus raíces familiares, marcadas por la poesía, la oratoria y la defensa de los derechos campesinos.

La participación de estos autores resalta en la compilación por la profundidad de su mensaje, que busca conectar con lectores de todas las edades y sensibilizar en torno a la importancia de construir un mundo más justo y pacífico.

Eder De la Cruz, padre de los escritores, expresó su orgullo ante este logro: “Me llena de orgullo que a su corta edad estén logrando reconocimientos a nivel nacional e internacional. Es un honor que sus voces y mensajes formen parte de una antología que busca acercar a los niños a la poesía y a la sensibilidad por la paz, siguiendo también la tradición de los grandes poetas peruanos”, manifestó emocionado.

Este reconocimiento confirma el talento emergente en la juventud pisqueña y reafirma el poder de la poesía como herramienta para el cambio social y la construcción de una cultura de paz.

