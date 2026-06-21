Una rápida y valiente intervención de efectivos de la Policía Nacional del Perú permitió rescatar con vida a seis personas que quedaron a la deriva luego de que el catamarán en el que navegaban se volteara en la bahía de Paracas, en la provincia de Pisco. El incidente ocurrió alrededor de las 7:00 de la noche del viernes 19 de junio, generando momentos de angustia entre los ocupantes de la embarcación.

Emergencia en el mar

La acción de rescate estuvo liderada por el capitán PNP Oscar Terrones Palomino, junto al alférez PNP Carlos Quispe Castañeda y el suboficial de tercera PNP Wilbert Cárdenas Hancco. Según el reporte policial, la alerta fue recibida a través de una llamada telefónica realizada por personal de Serenazgo de Paracas, que informó sobre una embarcación desaparecida en el mar con seis personas a bordo.

De inmediato, los agentes se trasladaron hasta el balneario El Chaco, donde solicitaron el apoyo de un ciudadano que operaba una moto acuática. Gracias a esta rápida coordinación, iniciaron la búsqueda y, tras aproximadamente cinco minutos de navegación mar adentro, lograron ubicar el catamarán volteado. Los ocupantes se encontraban atrapados y presentaban signos de agotamiento e hipotermia, mientras la embarcación continuaba llenándose de agua.

Las personas rescatadas fueron identificadas como ciudadanos de nacionalidad chilena, colombiana y peruana, entre ellos el propietario de la embarcación. Uno a uno fue puesto a salvo por el personal policial, evitando una posible tragedia en la bahía de Paracas. La destacada actuación de los agentes fue reconocida por testigos y pobladores de la zona, quienes resaltaron el profesionalismo y la rápida respuesta que permitió salvar seis vidas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO