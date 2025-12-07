La Región Policial Ica celebró ayer el 37° aniversario de la Policía Nacional del Perú con una serie de actividades que destacaron el trabajo y la preparación de sus efectivos. La ceremonia contó con la presencia del general PNP Leiby Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, quien participó en los actos centrales.

Unidades policiales

Las actividades comenzaron con una misa en la iglesia San Francisco, como acto simbólico de agradecimiento y reflexión por la labor de los agentes policiales. Posteriormente, en la avenida Matías Manzanilla, se realizó un desfile institucional que reunió a cientos de efectivos de distintas áreas especializadas, incluyendo Inteligencia, Divincri, Tránsito, Emergencia, Salvataje, entre otras unidades.

Durante el evento también participaron Los Sinchis de Mazamari, fuerza especializada en operaciones de alto riesgo, y se presentó la flota vehicular de la Policía, integrada por patrulleros y camionetas. Además, se realizó una demostración de las capacidades del personal de operaciones de rescate, mostrando destrezas y técnicas utilizadas en intervenciones de emergencia y seguridad ciudadana.

