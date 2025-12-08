En el marco de las celebraciones por su 61.º aniversario institucional, el Hospital Regional de Ica participó en el tradicional Domingo Cívico, realizado en la Plazuela Bolognesi. Bajo la dirección ejecutiva del doctor Carlos Navea, diferentes áreas del hospital desfilaron mostrando unidad y vocación de servicio.

Entre las áreas participantes se encontraban Obstetricia, Enfermería, Psicología, Farmacia, el Departamento de Diagnóstico por Imágenes y las áreas Administrativas, quienes representaron el esfuerzo diario que el hospital realiza para brindar atención de calidad a la población iqueña. Esta actividad fortaleció la presencia del hospital en la comunidad y puso en valor el trabajo constante del personal, que atiende un promedio de 8 mil atenciones mensuales en el área de emergencia.

Reseña histórica

El Hospital Regional de Ica fue construido en 1964 con un área de 38,458 m², financiado con el apoyo del Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social, por un presupuesto de 68,774,745.21 soles. El hospital fue entregado el 2 de diciembre de 1965, siendo recibido por el doctor José Tamayo Calderón, director interino, y fue inaugurado oficialmente el 11 de diciembre de 1965 por el presidente Fernando Belaunde Terry, bajo el nombre de Hospital Centro de Salud de Ica.

En 1966 inició su funcionamiento con personal coordinado en distintos servicios, y en 1967 comenzaron a operar los servicios de Ginecología y Obstetricia, destacando el nacimiento del primer paciente atendido. Entre los hitos históricos se encuentra la primera cirugía cardiovascular, realizada el 3 de enero de 1968 por el doctor Humberto Cieza Becerra.

El hospital continuó atendiendo a la población durante más de 43 años hasta que el terremoto del 15 de agosto de 2007 colapsó sus estructuras. Esto motivó al gobierno central a financiar la construcción de un nuevo hospital moderno, provisionalmente trasladado al Complejo Deportivo de la Urbanización Santa María. El nuevo Hospital Regional de Ica fue inaugurado en junio de 2012 por el presidente Alan García Pérez, contando con infraestructura moderna y equipos de última generación.

El hospital ofrece atención de alta complejidad, con servicios de especialidad y subespecialidad, y funciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, docencia e investigación, con autonomía propia. En 2012, mediante la R.D. N.º 556-2012-HRI/ORRHH, fue categorizado como Nivel Resolutivo II-2, convirtiéndose en el hospital de mayor capacidad resolutiva de la región y centro de referencia regional.

Su cobertura alcanza a la población de la región Ica, así como a provincias de Ayacucho, Huancavelica y Arequipa, debido al alto nivel de complejidad de los servicios que ofrece y la accesibilidad a la institución.

Frente al incremento constante de pacientes, el hospital ha priorizado la mejora de infraestructura y la diversificación de servicios. Además, desde 2011 inició el proceso de acreditación hospitalaria, con el objetivo de garantizar una atención de calidad, segura, oportuna y con trato amable, reforzando su compromiso con la población iqueña.

VIDEO RECOMENDADO