En el marco de las actividades por el Día de la Lucha contra la Tuberculosis, el Hospital Regional de Ica desarrolló una feria informativa orientada a fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento de esta enfermedad en la población.

Orientación médica

La jornada fue organizada a través de la Unidad Especializada en Tuberculosis (UNET), como parte de las estrategias del sector salud para reforzar la respuesta frente a la tuberculosis, considerada un problema de salud pública que requiere detección temprana y seguimiento continuo.

Durante la actividad, se ofrecieron diversos servicios gratuitos dirigidos a la comunidad, entre ellos pruebas de descarte de tuberculosis, VIH y diabetes, así como la aplicación de inmunizaciones y atención en salud bucal. Estas intervenciones permitieron acercar servicios esenciales a la ciudadanía, facilitando el acceso a controles preventivos y orientación médica.

Asimismo, el personal de salud brindó información sobre los principales síntomas de la enfermedad, las formas de contagio y la importancia de cumplir con los tratamientos establecidos, con el fin de evitar complicaciones y frenar la propagación.

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