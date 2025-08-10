Este lunes 11 de agosto, la Plaza de Armas de Chincha será escenario de la campaña médica gratuita “FestiSalud”, organizada por el Hospital II René Toche Groppo del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Atención profesional

El director del hospital, Dr. Luis Guillermo Saravia, informó que la jornada comenzará a las 8:00 a.m. y ofrecerá atenciones gratuitas en diversas especialidades, entre ellas: medicina general, pediatría, odontología, nutrición y psicología.

Como parte de las actividades preventivas, se realizarán tamizajes y despistajes de enfermedades como diabetes, VIH, tuberculosis (TBC) y se llevará a cabo el control de presión arterial, así como vacunaciones dirigidas a diferentes grupos de edad.

El Dr. Saravia hizo un llamado a la población chinchana para participar activamente en esta campaña de salud y recomendó que quienes se sometan al tamizaje de diabetes asistan en ayunas, con el fin de obtener resultados más precisos.

“FestiSalud” busca promover la prevención y detección temprana de enfermedades, acercando servicios médicos esenciales a la comunidad de manera accesible y oportuna.

