En la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) del hospital San José de Chincha permanece hospitalizada una joven de 17 años con sospecha clínica de meningitis bacteriana por Meningococo. La llegada de esta paciente, procedente de San Isidro en el distrito de Pueblo Nuevo, ha motivado que se activen protocolos y se dicten medidas restrictivas hasta conocer su diagnóstico definitivo.

Paciente sospechosa

La institución de salud reportó que el miércoles 15 de octubre recibieron a la menor, quien presenta antecedentes médicos de compromiso en su sistema inmunológico. La decisión fue internarla en la unidad especializada para el monitoreo con equipo especial. Asimismo, se envió prueba al Instituto Nacional de Salud para conocer el resultado oficial de lo que padece la paciente. Este lunes se obtendría los resultados.

“La paciente presenta antecedentes médicos de compromiso en su sistema inmunológico (..) Actualmente se encuentra monitoreada en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) de nuestro hospital. El diagnóstico definitivo se conocerá los próximos días, tras la emisión de los resultados oficiales por parte del INS”, señaló el nosocomio.

Mientras tanto, el nosocomio dispuso la activación de protocolos epidemiológicos y asistenciales. En un primer escenario, se realizó el cerco en el entorno de la adolescente, y también con el personal de salud que tuvo contacto con ella, además de la desinfección del área donde fue atendida a su llegada.

También optó por suspender, temporalmente, la visita de los pacientes hospitalizados. Asimismo, el ingreso a consultorios externos será, únicamente, del paciente citado y de ser estrictamente necesario en compañía de una sola persona. Situación similar rige desde ayer en el área de emergencia. A esto se suma el uso obligatorio de mascarilla. La institución recomendó que, ante fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas y otros síntomas acudir al hospital.

EL DATO: Las visitas en el hospital están suspendidas hasta el lunes 19 de octubre y es obligatorio usar mascarilla en las instalaciones.

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