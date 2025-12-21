El fútbol internacional se traslada al sur del país. Hoy domingo 21 de diciembre, el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha será escenario del último partido amistoso del año de la selección peruana, que enfrentará a su similar de Bolivia en un encuentro no correspondiente a fecha FIFA.

Encuentro deportivo

El duelo, organizado por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), busca mantener el ritmo competitivo tras el cierre de las Eliminatorias y brindar una vitrina a futbolistas con proyección, en un contexto de transición para la ‘Bicolor’.

Para este compromiso, el técnico argentino Gerardo Ameli estará al mando de un plantel conformado por 27 jugadores seleccionados por SAFAP. La convocatoria combina experiencia y juventud, con nombres que militan tanto en el fútbol local como en el extranjero.

Entre los convocados destaca el arquero Pedro Gallese. También figuran jóvenes talentos que juegan fuera del país, como Bassco Soyer (Gil Vicente, Portugal), Juan Pablo Goicochea (Platense, Argentina) y Alfonso Barco, recientemente incorporado a Emelec.

En ofensiva, el equipo contará con jugadores del torneo local como Matías Succar (Alianza Lima) y Juan Martínez (Sport Huancayo), goleador de la Liga 3, quien buscará consolidarse como una de las nuevas apuestas del ataque nacional.

La selección boliviana afrontará el amistoso con una propuesta similar, apostando por futbolistas del torneo local y jóvenes proyecciones que buscan un lugar en el próximo proceso de la ‘Verde’ rumbo a futuras competencias internacionales.

Las entradas para el encuentro están disponibles exclusivamente a través de las plataformas digitales Joinnus y Yape. El aforo del Estadio Félix Castillo Tardío es limitado, con capacidad aproximada para 14 mil espectadores.

Los precios son los siguientes: Occidente VIP: S/ 240.23. Occidente: S/ 169.16. Oriente: S/ 169.16. Norte y Sur (populares): S/ 65.06.

