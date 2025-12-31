En una ceremonia realizada en el Hospital Augusto Hernández Mendoza, el Dr. Roberto Almeida Donaire, Gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, presidió la clausura del Internado Médico 2025. El evento marcó el fin de la etapa formativa de 15 futuros médicos, quienes consolidaron sus conocimientos y corazón en la práctica clínica directa con los pacientes.

Futuros médicos

Durante la jornada, la Dra. Rosmary Perales, directora del hospital, elogió el rigor académico y la vocación de servicio demostrada por los internos de la Universidad Privada San Juan Bautista y Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

Asimismo, el interno Ronny Meléndez, en representación de su promoción, agradeció profundamente a los docentes por el acompañamiento ético y profesional recibido durante este año decisivo.

Al tomar la palabra, el Dr. Roberto Almeida Donaire destacó la importancia de este evento: “Ustedes son el rostro de la nueva medicina en nuestra región. Más allá de la técnica, nunca olviden que la esencia de nuestra profesión es la empatía y el trato humanizado. Hoy dejan de ser estudiantes para convertirse en los guardianes de la salud de nuestra población”.

Finalmente, el Gerente de la Red clausuró oficialmente el evento, instando a los jóvenes profesionales a mantener la excelencia y el compromiso. La ceremonia concluyó con la entrega de reconocimientos.

