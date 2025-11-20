El Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de EsSalud realizó la ceremonia de clausura del Internado de Farmacia y Bioquímica 2025, donde cuatro internos provenientes de la Unica culminaron su formación hospitalaria.

Desarrollo profesional

Durante el evento, los internos recibieron constancias de reconocimiento por su desempeño, y la estudiante María Anchante Elías, en representación de sus compañeros, expresó su agradecimiento a las autoridades y tutores del internado por el apoyo y la enseñanza recibida.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó la importancia de esta experiencia, subrayando que los internos adquirieron conocimientos que fortalecen tanto sus habilidades técnicas como su trato humano y la calidad de atención al paciente.

Por su parte, el Lic. Leonid Maldonado, administrador del hospital, instó a los egresados a buscar la gratificación en la ayuda directa a los pacientes, resaltando que un trato generoso y humanizado puede mejorar el bienestar de las personas.

