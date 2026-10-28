El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica consiguió que se dicte una sentencia de terminación anticipada de 29 años y dos meses de pena privativa de la libertad efectiva contra Shayra Sandy Hernández Puza de 39 años de edad, como autora del delito contra la libertad personal, en la modalidad de secuestro agravado, en agravio de un recién nacido.

Delito en hospital

En el marco de la investigación, se recabaron elementos de convicción que acreditaron la culpabilidad de la ahora sentenciada. En consecuencia, en la etapa intermedia y durante la audiencia de control de acusación, la fiscal adjunta provincial Mónica Pisconti Flores sustentó el caso de tal manera que la defensa técnica solicitó la aplicación del mecanismo de terminación anticipada, admitiendo la totalidad de los cargos formulados por el Ministerio Público.

Según la tesis fiscal, los hechos ocurrieron el 18 de noviembre de 2025 en las instalaciones del Hospital Augusto Hernández Mendoza – EsSalud. cuando la ciudadana Hernández Puza, que era extrabajadora de limpieza del nosocomio, ingresó al área de maternidad vestida con indumentaria del personal de salud. Aprovechando esta condición, entró a la habitación de una madre que descansaba junto a su bebé y, bajo el pretexto de cambiarle los pañales, logró que le entregara al menor.

Con el bebé en brazos y sin levantar sospechas, la mujer abandonó el nosocomio por la puerta de emergencias y abordó un taxi con rumbo a su domicilio, ubicado en el distrito de Parcona. Tras activarse los protocolos de búsqueda e iniciarse las indagaciones fiscales y policiales, los agentes del orden la localizaron en su vivienda, donde la hallaron en estado de shock, llorando y sosteniendo al recién nacido.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica impuso la drástica sanción penal y fijó, asimismo, la suma de S/. 5,000.00 soles por concepto de reparación civil, monto que la sentenciada deberá abonar a favor de los padres del menor afectado.

Cabe señalar que en el 2025, la madre del menor dijo. “Ha sido horrible lo que he vivido, lo único que exijo es justicia porque no es fácil de olvidar esta pesadilla que he vivido. Yo a la señora que me robó mi bebé no la conozco, no tengo problemas. Estaba despierta cuando la señora se robó a mi bebé, por eso es que la identifique, ella es la secuestradora”, declaró.

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