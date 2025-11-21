Un dramático caso que conmocionó a la comunidad de Ica se resolvió con rapidez gracias a la acción policial. Un recién nacido fue secuestrado en la madrugada del 20 de noviembre del Hospital Augusto Hernández de EsSalud, pero fue rescatado sano y salvo en menos de ocho horas. La secuestradora, identificada como Shayra Sandy Puza Hernández (39), ex trabajadora de limpieza del mismo hospital, fue capturada en el distrito de Parcona.

Dolor y desesperación

El menor, hijo de Llanina del Carmen Condori Pardo (37) y de Román Jurado Quispe, había nacido el 18 de noviembre a las 6:00 de la tarde. Según denunció su tía, María Condori, el bebé desapareció de la sala de neonatología alrededor de las 2:00 a.m. del 20 de noviembre.

“Somos de Palpa, ella (la mamá) ha estado sola aquí, pidió auxilio, porque vio que se llevaban al bebe, porque le dijo la supuesta enfermera que le iba a cambiar de ropita, y ha estado pidiendo auxilio, pero nadie le prestaba atención porque el personal estaba durmiendo. La mamá ha sido sometida a una cesárea y la indignación es por la desaparición del bebe prematuro. Cómo se van a burlar de los de seguridad del hospital. La mamá está devastada”, indicó la hermana de la madre de familia.

La tía agregó que el niño era fácilmente identificable. “En la manito él bebe tenía su pulsera con el nombre de Jurado Condori. El dato principal es que era el único bebé hombre que hasta el día de ayer nació en este hospital. El Papá también está devastado, preocupado por el bebe, sospechamos del personal que le dio el regalo al bebe, que fue un personal del mismo hospital. También sospechamos que algún personal del hospital está vinculado, porque solo el núcleo familiar sabía que había dado a luz, nadie más sabía”, añadió María Condori.

​El Dr. Roberto Almeida, gerente de la Red Asistencial Ica, confirmó que la institución actuó de inmediato siguiendo los protocolos de ley tras lo acontecido. El hospital brindó toda la información necesaria a las autoridades, procediendo a notificar a la policía y acercarse a los familiares. Además, indicó que todo el personal de seguridad y el que estaba de guardia se encontraba prestando declaración a la policía como parte de la investigación en curso.

“Nos hemos apersonado y hemos hecho los protocolos de ley, hemos avisado a la policía, hemos acercado a los familiares, el personal del hospital va a declarar. Como Red Asistencial Ica brindamos toda la información”, dijo.

El jefe de la Región Policial Ica, General PNP Leiby Huamán Daza, detalló la intervención:

“En horas de la madrugada recibimos la denuncia, la intervenida es Shayra Puza Hernández, ella estaba fingiendo ante su familia que estaba en estado de gestación y llegó a las 5:00 de la mañana del 20 de noviembre precisando que ya había dado a luz. Ella ha trabajado en el hospital antes en el área de limpieza, pero ya no trabajaba. Ha sorprendido al personal de seguridad del hospital, según las pesquisas, tanto el miércoles 19 como el jueves ha estado en el hospital, ya había estado maquinando todo su plan, y como es una extrabajadora no sospechaban de la intención”.

El General PNP Huamán Daza agregó que la acción de inteligencia policial fue decisiva. “Personal de trata de personas e inteligencias se constituyeron al hospital a realizar interrogatorio a todo el personal, se obtiene información que esta señora días anteriores había estado en el hospital, a partir de ello, se solicita su ficha RENIEC, geolocalización del celular que ella portaba y se llega a la casa de Parcona, donde se encontró al menor. El recién nacido será entregado a su madre de familia”.

El seguimiento incluyó imágenes de la central de monitoreo C5, que permitieron confirmar la ubicación del menor. “Se realizó el seguimiento con las cámaras de central de monitoreo C5. El niño está sano y se ha procedido a que sea entregado a su madre. La detenida ha sido conducida a la División de Investigación Criminal, sección de trata de personas”, concluyó.

El padre del menor, Román Jurado Quispe, relató el impacto emocional del suceso: “Lo que a mí me aducen y me dan la información en la mañana es que el bebé ha salido en una maleta y de esa manera lo han sacado, esa es la versión que me dan. Ahorita mi esposa está muy mal, psicológicamente, también yo estoy mal, todos los responsables deben pagar de acuerdo a ley”.

Añadió que la presunta secuestradora habría actuado motivada por su imposibilidad de tener hijos: “Aducen que la señora que se llevó a mi hijo no puede tener hijos y por eso se ha robado a mi bebé”.

La rápida acción policial permitió que el menor fuera recuperado en la urbanización Santa Rosa de Lima E-23, Parcona, en la provincia de Ica. La detenida, Shayra Sandy Puza Hernández (39), fue trasladada a la División de Investigación Criminal, donde afrontará investigación por secuestro y delitos conexos.

