Efectivos del Frente Policial Ica encontraron al bebé que había sido reportado como desaparecido en el hospital Augusto Hernández de EsSalud, en la ciudad de Ica. El menor fue hallado en una vivienda del distrito de Parcona, provincia y región Ica.

El general PNP Leiby Huamán Daza informó que, tras recibirse la denuncia, se activaron de inmediato las acciones de búsqueda. Durante las primeras diligencias, el personal del hospital reveló que una extrabajadora de limpieza había permanecido en el nosocomio días antes sin justificación y habría sido la responsable del rapto.

“Al recibir la denuncia de la desaparición de un bebé de dos días de nacido, se inició la investigación y se interrogó al personal del hospital, quienes se habían percatado que una extrabajadora de limpieza permanecía al interior del nosocomio sin justificación alguna y habría raptado al menor”, precisó Huamán Daza para Andina.

TRANSMISIÓN

PNP usó geolocalización para ubicar la vivienda

Según el jefe policial, la ubicación del menor fue posible gracias al rastreo del número de celular de la extrabajadora. “Al interior de la vivienda se encontró al bebé sano y salvo. Y ya fue entregado a su madre luego de la evaluación médica de un pediatra”, informó.

El hallazgo permitió el retorno inmediato del recién nacido a los brazos de su madre, tras confirmarse que se encontraba en buen estado.

Como detenida quedó Shayra Sandy Hernandez Puza, de 39 años, quien fue trabajadora del hospital y días previos estuvo visitando las instalaciones. De quien cae la sospecha como responsable de la desaparición del bebé.

Robo ocurrió durante la madrugada

El bebé, de apenas un día de nacido, desapareció en la madrugada de este jueves 20, según informaron los familiares de Yanina del Carmen Condorí Pardo, su madre. A las 2:00 a.m., una persona vestida como enfermera ingresó al área de neonatología y retiró al menor con el argumento de que debía “cambiarle la ropa”.

Ante lo ocurrido, el gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, Roberto Almeida Donaire, comunicó en conferencia de prensa que, al conocer el hecho, se activaron los protocolos institucionales y se presentó la denuncia correspondiente ante la Policía.