En el marco del Programa de Crecimiento Empresarial Municipal 2026, la Municipalidad Provincial de Ica, en coordinación con Sencico, clausuró con éxito el taller de “Diseño y Elaboración de Muebles de Melamina”, que capacitó a 40 ciudadanos en competencias técnicas de alta demanda en el sector de mobiliario y carpintería. Este programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades productivas de la población, impulsando el emprendimiento y la inserción laboral en la región.

Respaldo técnico

Durante la ceremonia de clausura, se reconoció la dedicación y compromiso de los participantes, quienes durante dos semanas completaron tanto la formación teórica como las prácticas especializadas del taller. Todos los inscritos, 40 beneficiarios, culminaron satisfactoriamente el programa y recibieron la certificación oficial de Sencico, acreditando sus competencias en diseño y elaboración de muebles de melamina, lo que les permitirá acceder a mejores oportunidades laborales o desarrollar emprendimientos propios con respaldo técnico.

El Programa de Crecimiento Empresarial Municipal 2026 no solo ofrece formación técnica, sino que también brinda herramientas para la gestión de negocios y el fortalecimiento de habilidades emprendedoras. Los beneficiarios adquieren conocimientos prácticos que permiten incrementar la productividad y competitividad en mercados locales, fortaleciendo así la economía familiar y contribuyendo al desarrollo económico regional.

La ceremonia contó con la presencia, en representación del alcalde provincial de Ica, Ing. Carlos Reyes, del regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Abog. José Luis Escate, así como del Gerente Zonal de Sencico, Dr. José Alberto Uribe del Águila, quienes destacaron la importancia de estas iniciativas para fomentar la capacitación continua, el emprendimiento y la profesionalización de los oficios con alta demanda en la provincia.

