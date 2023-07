Más de 450 vehículos tubulares brindan el servicio de paseo de pasajeros sin ningún permiso, además no cumplen las condiciones técnicas según las normas, representando un riesgo de accidentes de tránsito que podría ocasionar heridos y hasta muertes.

Ruta peligrosa

El fiscal de Prevención del Delito, Pedro Eloy del Carpio, realizó una intervención en la sesión ordinaria del Comité Provincial De Seguridad Ciudadana de Ica (Coprosec), donde enfatizó que los vehículos areneros incumplen las condiciones técnicas para circular por el Área de Conservación Regional de la Laguna de Huacachina, además que no cuentan con ninguna documentación que los autoricé a brindar el servicio en la zona turística.

“Más de 450 tubulares no tienen las condiciones técnicas y cuando hay accidentes no se publican los heridos que están siendo perjudicados por esa actividad, he comunicado al sector turismo, a Dircetur, a PromPerú, porque el mismo Estado promociona estos vehículos. Cultura tiene la obligación que se respete la zona protegida de las dunas y no podemos sentir ese avasallamiento que hacen malos empresarios, porque un buen empresario se adecua a la ley, este problema viene de muchos años atrás, todo funcionario debe perseguir el mismo fin y en el 2019 salió la norma, pero ninguna empresa la cumple y se continúan registrando muertes por estos vehículos cada año”, declaró.

El representante del Ministerio Público exhortó a las autoridades locales y a la Policía Nacional, que en el marco de Fiestas Patrias y ante la llegada masiva de turistas se realicen operativos hacia los mencionados vehículos tubulares.

“El alcalde tiene competencia para clausurar los talleres clandestinos que en la zona de La Tierra Prometida operan y donde son llevados los tubulares, también la policía puede intervenirlos cuando ocupan la vía. Debemos sensibilizar ya que el primer atractivo turístico son las dunas y la laguna y no los tubulares”, finalizó.

