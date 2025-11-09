Más de 650 vecinos del distrito de San José de Los Molinos fueron atendidos durante una campaña de salud integral organizada por la Red Asistencial de EsSalud Ica en la Plaza de Armas del distrito.

Atención profesional

Durante la jornada, los asistentes accedieron a servicios médicos en las especialidades de ginecología, pediatría, medicina general, obstetricia, nutrición, psicología, laboratorio y enfermería.

También se realizaron tamizajes de presión arterial, descarte de diabetes y vacunación del esquema regular, junto con sesiones de consejería en salud sexual y reproductiva, alimentación saludable y salud mental.

El Dr. Víctor Donayre Morón, jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria de EsSalud Ica, señaló que la alta participación ciudadana “refleja el interés de la población por acceder a servicios preventivos y oportunos”.

Por su parte, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó el trabajo del equipo médico y adelantó que se continuarán desarrollando campañas similares en distintos puntos de la región, con el objetivo de fortalecer la prevención y acercar los servicios de salud a la comunidad.

VIDEO RECOMENDADO