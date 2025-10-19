La Red Asistencial Ica de EsSalud llevó a cabo una Campaña de Salud Integral en la Losa Deportiva del sector Barrio Chino, en el distrito de Salas Guadalupe, logrando brindar más de 500 atenciones médicas a la población, en una jornada enfocada en la promoción de la salud preventiva y el acercamiento de servicios a comunidades vulnerables.

Atención profesional

Durante la campaña, se ofrecieron atenciones en diversas especialidades como medicina general, obstetricia, odontología, nutrición, psicología y enfermería. Además, se realizaron tamizajes clave como toma de presión arterial, descarte y suplementación preventiva de anemia, así como vacunación del Esquema Regular.

Los servicios se complementaron con consejería en salud sexual y reproductiva, tratamiento antiparasitario, tamizaje de salud mental y control de crecimiento y desarrollo (CRED), contribuyendo de manera integral al cuidado de la salud familiar.

El Dr. Víctor Donayre Morón, jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria de EsSalud Ica, resaltó la gran convocatoria lograda durante la actividad: “La masiva afluencia demuestra el interés de la población de Salas Guadalupe por acceder a servicios de salud oportunos. El equipo respondió con eficiencia y compromiso para acercar la atención médica a quienes más lo necesitan”.

Por su parte, el Dr. Roberto Almeida Donaire, Gerente de EsSalud Ica, expresó su reconocimiento al equipo de profesionales por su vocación de servicio: “El compromiso humano y la dedicación del personal de salud son pilares fundamentales de nuestra gestión. Seguiremos promoviendo estas campañas en toda la región para fortalecer la prevención y garantizar el bienestar de nuestra comunidad”.

