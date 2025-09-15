integral benefició ayer a decenas de vecinos del distrito de La Tinguiña, donde se brindaron más de 300 atenciones médicas gratuitas en distintas especialidades. en coordinación con la Municipalidad Distrital de La Tinguiña, y se llevó a cabo en el local comunal “María Parado de Bellido”.

Atención de profesionales

Durante la campaña, se ofrecieron consultas en medicina general, pediatría, odontología, obstetricia, nutrición y psicología. También se realizaron servicios preventivos como toma de presión arterial, despistaje de anemia y exámenes de detección de cáncer de mama. La jornada incluyó además vacunación y consejería en planificación familiar y alimentación saludable.

Una de las actividades destacadas fue la charla informativa sobre donación de órganos y tejidos, a cargo del Dr. Alberto Ramírez Munaico, coordinador de Procura de la Red Asistencial Ica. La intervención formó parte de las acciones por la Semana del Donante y buscó generar conciencia sobre la importancia de este gesto solidario.

Desde la organización, se valoró la participación activa de la comunidad y el compromiso del equipo médico que hizo posible la atención oportuna y gratuita a los asistentes.

