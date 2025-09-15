Una jornada de salud integral benefició ayer a decenas de vecinos del distrito de La Tinguiña, donde se brindaron más de 300 atenciones médicas gratuitas en distintas especialidades. La actividad fue organizada por EsSalud Ica, en coordinación con la Municipalidad Distrital de La Tinguiña, y se llevó a cabo en el local comunal “María Parado de Bellido”.

Atención de profesionales

Durante la campaña, se ofrecieron consultas en medicina general, pediatría, odontología, obstetricia, nutrición y psicología. También se realizaron servicios preventivos como toma de presión arterial, despistaje de anemia y exámenes de detección de cáncer de mama. La jornada incluyó además vacunación y consejería en planificación familiar y alimentación saludable.

Una de las actividades destacadas fue la charla informativa sobre donación de órganos y tejidos, a cargo del Dr. Alberto Ramírez Munaico, coordinador de Procura de la Red Asistencial Ica. La intervención formó parte de las acciones por la Semana del Donante y buscó generar conciencia sobre la importancia de este gesto solidario.

Desde la organización, se valoró la participación activa de la comunidad y el compromiso del equipo médico que hizo posible la atención oportuna y gratuita a los asistentes.

