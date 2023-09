Las pistas del distrito de Santiago continúan tiñéndose de sangre. El fin de semana, múltiples accidentes de tránsito originaron que dos personas en edad joven perdieran la vida en la Panamericana Sur, otras tres quedaron heridas de gravedad y fueron trasladadas al Hospital Regional de Ica.

Deceso en carretera

El sábado 9 de setiembre al promediar las 6:30 de la tarde, se registró un brutal accidente de tránsito en el kilómetro 327 de la carretera Panamericana Sur, altura del caserío Las Flores (La Venta – Santiago). En la zona se encontraba estacionado en la vía auxiliar el vehículo marca Chevrolet, color plata de placa D2H-025, conducido por Luis Saúl Sayritupac Cucho de 25 años, que impactó severamente contra dos motocicletas, conducidas por ciudadanos extranjeros, quienes cayeron intempestivamente a la capa asfáltica. El siniestro vial causó el deceso de Roismer Alberto Castillo Alvarado de 21 años, mientras que su hermano Robert Alberto Castillo Alvarado (21) y el joven Franklin Jiménez Godoy (23), quedaron heridos de gravedad, siendo internados en el Hospital Regional de Ica.

“Ellos venían de trabajar como albañiles, el carro estaba estacionado y quiso dar la vuelta en U, sin las luces prendidas, y no se percató de las motocicletas, por lo que chocaron, mi hijo falleció camino al hospital y mi otro hijo está internado y otro joven herido, ahora la familia del chofer me quiere pagar los gastos fúnebres de mi hijo fallecido y me quieren indemnizar con 1500 soles, es una burla a mi dolor, además no se quieren hacer responsables de los heridos porque dicen que no es el mismo accidente, pero chocaron con el mismo carro”, declaró Rosa Alvarado Acosta (43), madre del occiso.

Explicó que su otro primogénito tiene parte de la tibia fracturada por el brutal impacto contra el pavimento, mientras que Jiménez Godoy ha sido diagnosticado con fracturas en el fémur, por lo que ambas personas de nacionalidad venezolana, necesitan ser operados de urgencia. Añadió que en la comisaría de Santiago en primera instancia no le admitieron la denuncia policial, derivándola a una sede policial en el Cercado de Ica, además que el proceso de investigación por parte de la PNP es tardío.

“La investigación policial es muy lenta, tampoco me han querido hacer la denuncia policial porque me dijeron que tengo que hacerlo en Ica, cuando el accidente fue en La Venta, exijo justicia y pido al Ministerio Público que también investigue, no es el hecho que seamos extranjeros y nos traten de manera indiferente, porque la vida de todos vale”, acotó.

En tanto, otra muerte violenta por accidente de tránsito sucedió al promediar las 3:00 de la madrugada de ayer, en Panamericana Sur, por la entrada Los Coyotes (Santiago), donde la joven Lorena Inca perdió la vida instantáneamente, tras ser embestida por un auto que se dio a la fuga. El cuerpo de la víctima permaneció por hasta cinco horas en la pista, hasta que llegó el fiscal del Ministerio Público que ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de Ica

Otro accidente vial también fue reportado en una vía camino al sector de Santa Vicenta, cerca de la entrada Los Limones (Santiago), donde la ciudadana Fiorella Elizabeth Alvites Balbuena fue atropellada por un vehículo motorizado que presuntamente era conducido por un policía en estado de ebriedad. La joven quedó con graves lesiones por lo que fue llevada en la camioneta del serenazgo distrital a emergencias del Hospital Regional de Ica.

