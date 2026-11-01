Una mañana de trabajo terminó en tragedia para Juan Ayala Licas, un adulto mayor que perdió la vida tras ser atropellado por un camión cisterna en las inmediaciones del puente Cutervo, en Ica. El accidente se registró la mañana de este sábado 31 de octubre, en el cruce de la avenida Acomayo con la prolongación Cutervo, cuando la víctima se desplazaba en su triciclo recolectando botellas de plástico.

Peligro vial

La víctima fue identificada como Juan Ayala Licas, de 79 años, quien se dedicaba al reciclaje para obtener ingresos mediante la recolección y comercialización de botellas de plástico. El adulto mayor tenía tres hijos y residía en las inmediaciones del sector. Al momento del accidente se dirigía hacia la avenida 7, donde se encontraba su domicilio, utilizando el triciclo en el que trasladaba los materiales que recolectaba.

La unidad involucrada es un camión cisterna de color blanco, marca Foton, con placa de rodaje CPL-750, que transportaba agua. De acuerdo con la información recogida en el lugar, el vehículo intentó ingresar hacia la prolongación Cutervo, cuando terminó atropellando al reciclador. La unidad figura en el registro vehicular a nombre de Proyecto e Inversiones del Sur JCH Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada.

Como consecuencia del impacto, el triciclo en el que se movilizaba el adulto mayor quedó completamente destrozado, mientras que varias botellas de plástico y otros materiales que transportaba terminaron esparcidos sobre la vía. El cuerpo de la víctima quedó debajo de la parte posterior del pesado vehículo, por lo que los efectivos policiales procedieron a acordonar el área para facilitar las diligencias correspondientes.

El accidente congregó a numerosos moradores y transeúntes, quienes se acercaron al lugar tras conocer lo ocurrido. Minutos después llegaron familiares de la víctima, quienes protagonizaron escenas de profundo dolor al reconocer el cuerpo.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo de Parcona. Posteriormente, representantes del Ministerio Público llegaron para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo. En tanto, el conductor del camión cisterna fue derivado a la dependencia policial más cercana para continuar con las actuaciones relacionadas con el accidente.

Tras lo ocurrido, vecinos de la zona expresaron su preocupación por las condiciones de circulación en las inmediaciones del puente Cutervo, donde diariamente transitan vehículos de carga pesada. Según manifestaron, algunas unidades tienen dificultades para realizar giros y, durante estas maniobras, llegan a invadir el carril contrario, exponiendo a otros conductores y peatones a situaciones de peligro.

Ante esta situación, los moradores solicitaron la instalación de un semáforo y la implementación de medidas de ordenamiento vial para reducir el riesgo de nuevos accidentes. Señalaron que la circulación de camiones y otras unidades de gran tamaño representa una preocupación constante para quienes viven y transitan por el sector.

Por su parte, José Navarro Legua, quien se identificó como asesor legal vinculado a la empresa, señaló que se deberá establecer la responsabilidad correspondiente mediante las investigaciones. También manifestó que el apoyo a los familiares de la víctima tendría que ser coordinado con la empresa. El representante indicó que se trató de un accidente de tránsito y que las responsabilidades deberán determinarse en las instancias correspondientes.

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