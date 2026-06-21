La situación de Fermín Escate Chanca, un adulto mayor de 74 años que vive en el distrito de San Juan Bautista (Ica), ha generado preocupación entre vecinos y ciudadanos luego de que se difundiera un testimonio en el que estaría viviendo en condiciones de abandono.

Ciudadano vulnerable

Actualmente reside en una construcción improvisada, sin servicios básicos adecuados y expuesto a las bajas temperaturas propias de la temporada. El adulto mayor sostiene que años atrás transfirió una propiedad a una familiar a la que consideraba como hija, decisión que hoy considera un error debido a las circunstancias en las que vive actualmente.

La situación fue dada a conocer por integrantes de la familia Gómez, vecinos y amigos del adulto mayor desde hace varias décadas, quienes aseguran haber acudido en su ayuda tras encontrarlo en condiciones vulnerables.

De acuerdo con su versión, durante los últimos días lograron gestionar citas médicas y obtener medicamentos para el adulto mayor, quien padece diversos problemas de salud, entre ellos una presunta fibrosis pulmonar.

“Nosotros no somos familiares. Lo conocemos desde niños y hemos venido porque necesita ayuda. Lo encontramos viviendo solo y creemos que merece una mejor calidad de vida”, manifestó Genma Gómez.

Durante el recorrido realizado en la vivienda donde actualmente reside Escate Chanca, se observó una infraestructura básica construida con materiales ligeros y espacios con exposición al polvo, además el techo es de calamina.

Las personas que lo acompañan aseguran que el lugar carece de las condiciones necesarias para una persona de avanzada edad que enfrenta problemas de salud.

Según indicaron, el adulto mayor requiere atención permanente, alimentación especial debido a dificultades para masticar y controles médicos periódicos. Por ello, solicitaron que los familiares asuman una participación más activa en su cuidado diario y en la mejora de sus condiciones de vida.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO