El transporte público en Ica continúa a la deriva con miles de unidades vehiculares que cada día movilizan a la masiva ciudadanía iqueña, sin embargo, hasta el 90 % de estos vehículos operan con carencia de alguna o toda la documentación reglamentaria, significando un peligro al volante, así lo informó el presidente de la Asociación de Transportistas Profesionales de la provincia de Ica, Raúl Villa Santiago.

Mayoría de informales

“Hemos tenido una reunión con el alcalde de Ica, Carlos Reyes, y el gerente y subgerente provincial de Transporte, evaluando la problemática del transporte. Tenemos un 90 % del parque automotor del servicio público en Ica que es informal, la vía pública ha sido tomada por asalto y con paradores de mototaxis, taxis, colectivos para diferentes rutas y prácticamente el parque automotor es ilegal y no hay fiscalización municipal, declaró.

Añadió que los datos estadísticos estiman entre 45 mil a 47 mil unidades motorizadas de transporte público en Ica, de ese total hasta 40 mil realizan el servicio de movilidad pública infringiendo la norma, en su mayoría son mototaxis y colectivos, quienes trabajan en el extremo de los casos sin brevete, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), revisión técnica y otros documentos obligatorios para circular por las pistas iqueñas.

“40 mil que son totalmente informales, trabajan sin brevete, con SOAT particular, revisión técnica particular, no pertenecen a ninguna empresa y todos están en la vía pública y en horas puntas en la avenida Grau, desde San Francisco hasta La Mar, todas las calles están llenas de cientos de vehículos que han convertido la zona monumental en un paradero informal, igual en la calle Cajamarca, calle Lima”, enfatizó.

En la misma línea, comentó que se ha podido comprobar el aumento de los transportistas de nacionalidad extranjera, cubriendo rutas de manera informal desde Ica hacia zonas de La Tinguiña, Parcona, San José de Los Molinos, Salas, Subtanjalla, Santiago, Fonavi San Martín, Urb. Las Casuarinas y otros. Estas personas manejan las unidades móviles sin la documentación reglamentaria, además que en altas horas de la noche y madrugada se reporta el delito de robo agravado por parte de falsos colectivos, donde se encuentran delincuentes que provistos con armas de fuego roban al ciudadano, en algunos casos en la modalidad de secuestro al paso.

“Los falsos colectivos siguen. Antes la policía estaba en moto lineal y paraba los autos para verificar sus papeles, ahora después de las 11 de la noche ya no se ven a los efectivos policiales. Ahora nos hemos reunido hasta 55 gerentes de empresas de transporte formal, algunos quieren llegar al paro, protesta de reclamos, y no saben qué hacer, pero eso está en stand by. Nosotros gastamos entre 8 mil a 12 mil soles por alquiler del local, aparte pagamos extintores, fumigación, permisos municipales, y todos los autos están con sus documentos y revisiones y no es posible que el resto haga lo que quiere en la calle”, acotó.

Finalizó comentado que se llegó a un acuerdo con la institución municipal de Ica, bajo el compromiso que la MPI contrate 25 inspectores de tránsito que completarán un total de 30 fiscalizadores municipales, quienes realizarán operativos a toda hora del día contra el transporte informal.

