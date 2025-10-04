Una inspección realizada por la Fiscalía de Prevención del Delito de Ica evidenció serias fallas de seguridad en un templo religioso y en sus alrededores, a pocos días del inicio de las festividades por la Virgen del Rosario de Yauca. Las deficiencias representan un riesgo para los asistentes, especialmente niños y adultos mayores, que suelen acudir en masa a estos eventos.

Alertan peligros

El fiscal Pedro Eloy Del Carpio, a cargo de la diligencia, encontró una serie de peligros: cables eléctricos expuestos, techos en mal estado, huecos en el piso, fierros sobresalientes a la altura de la cintura, y estructuras inestables sostenidas con tacos improvisados. Incluso se hallaron escaleras sin base firme y un juego inflable con partes abiertas que podrían ocasionar accidentes.

La situación empeora con la presencia de agua estancada —foco de criaderos de mosquitos— y cuatrimotos circulando en zonas de piedra, sin control ni condiciones adecuadas, lo que podría terminar en una tragedia.

Uno de los puntos más graves es que el templo inspeccionado no cuenta con la ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones), documento obligatorio para garantizar que el local cumple condiciones mínimas de seguridad. Pese a ello, todo indica que se permitiría su uso durante las celebraciones.

Vecinos de la zona señalaron que estas irregularidades no son nuevas, pero que cada año las festividades se realizan sin mayor control. Denuncian que hay una “tolerancia peligrosa” por parte de las autoridades locales, que priorizan el desarrollo del evento sin verificar las condiciones en las que se recibe al público.

Desde la Fiscalía se ha exhortado a la municipalidad a tomar acciones inmediatas, pero al cierre de esta nota no se conoce si se ejecutaron correcciones urgentes. Mientras tanto, los riesgos siguen presentes y miles de asistentes podrían estar expuestos a accidentes por simple negligencia.

