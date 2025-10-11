Productores del centro poblado El Olivo, en el distrito de San Juan Bautista (Ica), participaron en una jornada de capacitación técnica organizada por la Agencia Agraria Ica, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos sobre el manejo de cultivos y la articulación comercial.

Nutrición de la vid

Durante la sesión, se abordaron temas clave para la actividad agrícola local, como el control de la mosca de la fruta y el manejo fitosanitario de cultivos como vid y pecano, dos de los productos más representativos de la zona.

Uno de los bloques estuvo dedicado al programa PROCOMPITE, el cual fue presentado por representantes de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ica. Este mecanismo busca financiar planes de negocio de asociaciones productivas, lo que generó expectativas entre los participantes.

Además, se desarrolló una ponencia sobre fisiología y nutrición de la vid, con recomendaciones prácticas para optimizar el rendimiento del cultivo en función del tipo de suelo y condiciones climáticas.

Por parte de Agromercado, se brindó información sobre servicios agrícolas y estrategias para mejorar la articulación comercial, con énfasis en el acceso a nuevos mercados.

