En audiencia pública, se evaluó el expediente N.° 4312-2025, correspondiente a la apelación presentada por José Luis Gutiérrez Cortés contra el acuerdo de concejo que rechazó la solicitud de vacancia de varios regidores del Concejo Provincial de Nasca, en un caso vinculado a la aprobación de una contratación directa por desabastecimiento inminente de combustible.

Apelación municipal

Durante su exposición, el apelante sostuvo que el acuerdo de concejo N.° 003-2023 permitió concretar la compra directa de 13,290 galones de combustible, operación que, según afirmó, se encuentra registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), evidenciando que la decisión fue ejecutada y no solo declarativa.

Gutiérrez Cortés argumentó que existe una secuencia clara de actos administrativos que inicia con la aprobación del concejo y culmina con la adjudicación a la empresa Wari Services Sociedad, así como la firma del contrato respectivo, lo que, a su criterio, configura una causal de vacancia similar a un caso resuelto previamente por el Jurado Nacional de Elecciones en la municipalidad de José Leonardo Ortiz.

Por su parte, la defensa de los regidores, a cargo del abogado Alberto Bayón Landa, pidió declarar infundada la apelación, señalando que la facultad de autorizar contrataciones recae en el titular del pliego, en este caso, el alcalde provincial Jorge Bravo y no en el concejo municipal, por lo que el acuerdo adoptado no habría tenido efectos vinculantes en la ejecución de la compra.

Asimismo, sostuvo que la contratación directa fue realizada por la administración municipal tras cumplir con los procedimientos correspondientes, en un contexto de urgencia por la falta de combustible para servicios esenciales como la recolección de residuos, por lo que, según indicó, no se habría vulnerado la función fiscalizadora de los regidores. La causa quedó al voto para su resolución final.

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