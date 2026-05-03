En el distrito de Alto Larán, la temporada de palta esta atrayendo a los delincuentes. Los agricultores denuncian que son amenazados incluso con arma de fuego por los integrantes de la banda criminal que llegan por la cosecha y además causan daño a las plantaciones que cuidan con esfuerzo. Las víctimas solicitan que tanto la comisaría como el servicio de serenazgo asignen patrullaje por la zona rural.

Denuncian en la zona

En la víspera tres sujetos armados ingresaron a uno de los sembríos, y comenzaron a cortar las paltas, llegando a romper varias ramas durante su fechoría. Tras llenar sus bolsas y costales emprendieron a la fuga. Estos, en esas circunstancias, notan que un hombre de campo era testigo de su accionar delincuencial y lo reducen apuntándole con el arma para despojarlo de su motocicleta, celular y otras especies de valor.

No es el único hecho de robo de palta que ocurre en esta localidad en agravio de los hombres de campo, quienes dedican varias horas de trabajo al día para lograr la producción, que está siendo arrebatada por los facinerosos. Ante este escenario solicitan que las autoridades refuercen la seguridad ciudadana manteniendo presencia policial en las rutas rurales por lo menos durante la temporada de cosecha.

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