Efectivos de la Policía Nacional lograron capturar a tres presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Palteros”, implicados en el robo agravado de un camión que transportaba paltas de exportación. La intervención se realizó el pasado 6 de marzo en el distrito de Alto Larán, en la provincia de Chincha, permitiendo además recuperar la totalidad de la mercadería sustraída.

Banda capturada

Los detenidos fueron identificados como Leonel Jair De la Cruz Huamán de 26 años, alias “Negro”; Jayrom Jhorl Flores Yataco (28), conocido como “Jairo”; y Marcos Antonio Talla Quispe (45), alias “Chico”. Según la información policial, los sujetos habrían participado en el asalto a mano armada de un vehículo que trasladaba 400 jabas de palta Hass destinadas a exportación.

Durante el operativo, los agentes lograron recuperar 402 jabas de palta, valorizadas en aproximadamente 50 mil soles. Asimismo, se incautaron tres vehículos que habrían sido utilizados por los implicados para perpetrar el ilícito.

De acuerdo con el reporte policial, los detenidos registran antecedentes por diversos delitos, entre ellos usurpación, tenencia ilegal de armas y hurto agravado. Los tres fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias e investigaciones del caso.

VIDEO RECOMENDADO