En las instalaciones del Gobierno Regional de Ica, el gobernador regional, Dr. Jorge Hurtado Herrera, lideró una reunión de alto nivel con la Cámara de Comercio Peruano-Chilena y más de 15 representantes del sector empresarial, con el objetivo de consolidar una agenda estratégica orientada al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de la competitividad regional.

Desarrollo económico

Durante el encuentro, se establecieron prioridades para impulsar la articulación público-privada y promover la inversión en proyectos que contribuyan al crecimiento económico estructural de la región. Se definieron cuatro ejes estratégicos: gestión integral de recursos hídricos, con énfasis en infraestructura, tecnificación y administración eficiente del agua; desarrollo de proyectos energéticos sostenibles; innovación y fortalecimiento de la cadena agroexportadora; e implementación de plantas desalinizadoras, destinadas a ampliar la frontera agrícola y garantizar seguridad hídrica.

Hurtado Herrera destacó que Ica, como una de las principales potencias agrícolas del país, requiere incorporar tecnologías modernas y mejorar la gestión de sus recursos hídricos para mantener la competitividad del sector y asegurar un crecimiento sostenible. Asimismo, subrayó que la colaboración activa entre autoridades y representantes del sector privado es fundamental para generar inversiones responsables que impulsen el desarrollo económico y social, promoviendo al mismo tiempo la sostenibilidad ambiental.

Por su parte, los representantes empresariales resaltaron la relevancia de estos espacios de diálogo, que permiten identificar oportunidades concretas de inversión y cooperación, así como establecer mecanismos efectivos para la ejecución de proyectos que beneficien a la población regional.

La agenda estratégica busca no solo optimizar la gestión de los recursos y modernizar la infraestructura, sino también consolidar un modelo de desarrollo integral que integre la participación del sector público y privado, garantizando impactos positivos sostenibles en la economía y calidad de vida de los habitantes de Ica.

