La Municipalidad Provincial de Nasca informó que no puede retirar el desmonte acumulado en un sector de las Líneas de Nasca, ubicado en el kilómetro 437 de la Panamericana Sur, debido a que aún espera la autorización del Ministerio de Cultura. El alcalde Jorge Bravo indicó que la comuna ya presentó las fichas técnicas para intervenir el área, pero el trámite continúa pendiente.

El burgomaestre señaló durante una entrevista en RPP, que algunos sectores de la Pampa de Nasca fueron utilizados durante varios años como escombreras, por lo que cualquier intervención requiere el visto bueno del Ministerio de Cultura. En ese contexto, explicó que el municipio cumplió con presentar la documentación solicitada.

“Si bien es cierto, hay lugares que se han utilizado por muchos años, como escombreras en la Pampa de Nazca, para nosotros ingresar como Municipalidad y hacer unos trabajos de limpieza, necesitamos la autorización del Ministerio de Cultura. Se han elaborado ya las fichas para la limpieza, para la intervención de esas zonas afectadas, pero hasta la fecha no tenemos la autorización del Ministerio de Cultura”, indicó.

Dirección Desconcentrada de Cultura anuncia intervención

El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, José Gonzáles, informó que el expediente presentado por la comuna será viabilizado para ejecutar la limpieza y mejorar la señalización del sector.

Gonzáles precisó que actualmente solo un vigilante resguarda la zona. Asimismo, indicó que se evalúa reforzar la vigilancia con recursos provenientes del boleto turístico.

Finalmente, el burgomaestre informó que la Municipalidad de Nasca mantiene cerca de 80 expedientes presentados ante el Ministerio de Cultura para la protección y conservación de zonas arqueológicas. No obstante, señaló que esos pedidos aún no han sido resueltos por la entidad.

🎥“Vergüenza ajena” por el estado de las líneas de Nasca



Basura, abandono y reclamos sin respuesta ponen en riesgo las líneas de Nasca. Los vecinos denuncian la falta de protección de este patrimonio mundial.



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