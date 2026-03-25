La Contraloría General de la República - CGR advirtió que tres de las cinco ambulancias con las que cuenta el Hospital San José de Chincha están inoperativas y solo una es utilizada para el transporte de pacientes, debido a que la otra unidad es usada para labores administrativas, situación que pone el riesgo el traslado oportuno y seguro de usuarios del nosocomio y el adecuado uso de los bienes de Estado.

Informe de control

De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N° 002-2026-OCI/0659-SOO, cuyo periodo de evaluación comprende desde el 31 de marzo al 15 de mayo del 2025, las tres ambulancias inoperativas se encuentran en un taller particular, sin ninguna custodia de la entidad y están inmovilizadas por deficiencias mecánicas. Una de las unidades permanece en ese lugar desde hace dos años.

La única ambulancia que cumple con su finalidad pública de transportar pacientes presenta fallas en el pedal de embrague y no cuenta con revisión técnica vigente ni mantenimiento preventivo reciente.

Pese a esta situación, se dispuso que la otra ambulancia operativa sea utilizada desde marzo a mayo del 2025 para el transporte de medicamentos, entrega de documentos y movilización de personal para el desarrollo de programas de salud.

Incluso, el nosocomio también posee cuatro camionetas: dos operativas que se utilizan para el traslado de funcionarios y de personal durante campañas médicas y otras dos paralizadas, debido a que sus motores están averiados; además de una combi que se encuentra en un taller particular desde hace dos años.

“El resultado de este informe de orientación de oficio fue comunicado al titular del Hospital San José de Chincha para que adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan. Los ciudadanos pueden consultar este informe y otros resultados de servicios de control a través del Buscador de Informes de Control en el portal institucional www.gob.pe/contraloria”, señaló el órgano de control.

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