Luego de sucesivas supervisiones, la Defensoría del Pueblo de Ica advirtió que aún se mantienen serias deficiencias en la prestación de servicios del Centro de Salud del distrito de Parcona (CLAS Parcona), debido a la infraestructura provisional, lo cual se ha visto agravado en el contexto de los eventos naturales por el fenómeno del ciclón Yaku. Ante ello, se ha recomendado a la Red de Salud de Ica adoptar medidas para garantizar una adecuada atención en el establecimiento.

Múltiples deficiencias

Cabe indicar que esta situación fue advertida el 14 de marzo de 2023, donde se constató que la infraestructura no era apropiada y que se habían suspendido varios servicios por no contar con espacios adecuados, sumado a la inaccesibilidad del lugar para las personas del distrito. Ello generó una menor demanda de los servicios y un menor ingreso económico del CLAS Parcona.

En reuniones con el gerente del establecimiento y autoridades de la Dirección Regional de Salud, se acordó adoptar medidas para acondicionar el local provisional, con acciones urgentes para resolver la situación problemática. Pese a ello, aún se mantienen algunas deficiencias que fueron advertidas en la última supervisión realizada el 20 de abril.

En efecto, se ha observado que la atención en consultorio continúa brindándose en el pasadizo con biombos que no garantizan la privacidad de la población. Asimismo, el ambiente destinado a la cadena de frío funciona en una estructura de madera protegida con plástico, y algunos de los equipos están suspendidos con ladrillos. Se aprecia también la ubicación de un módulo de madera para la atención de los pacientes con tratamiento de tuberculosis y sintomáticos respiratorios.

Además, la deficiente infraestructura afecta los servicios que se prestan, como el de obstetricia, el cual cuenta con un ecógrafo en funcionamiento, pero cuyo ambiente requiere luminarias y mejorar la privacidad con cortinas.

En cuanto al servicio de psicología y rehabilitación, continúa prestándose en un espacio con techo aligerado de caña Guayaquil, el cual traspasa los rayos solares, y no cuenta con plásticos u otro medio de protección en la parte posterior del techado. Respecto a odontología, se cumple con las extracciones dentales, más no se efectúan curaciones, dado que se requiere instalación de caños de agua y otras conexiones no permitidas. Asimismo, el ambiente requiere mejor adecuación, iluminación y reposición de muebles, pues se encuentran en mal estado de conservación.

El servicio de farmacia aún continúa funcionando con ventiladores, ya que, según mencionó el gerente del CLAS, no se puede colocar el sistema de aire acondicionado pues se requiere instalación de agua y otras conexiones no permitidas en la infraestructura,

Con relación a las historias clínicas, han sido reubicadas a un lugar protegido; sin embargo, se aprecia que continúan las cajas cerradas afectadas por la humedad del piso, provocada por el agua de lluvia. Dichas cajas, que forman parte del archivo, están cubiertas con plástico en las mismas condiciones,

En las afueras del centro de salud, se verificó que no se ha instalado el reductor de velocidad requerido, lo cual ya ha sido solicitado a la Municipalidad Distrital de Parcona. También, se ha requerido la presencia de rondas de seguridad de serenazgo, para garantizar la integridad de los usuarios.

Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo ha señalado que urge la intervención de la Red de Salud de Ica, para que se garantice la prestación adecuada del servicio. Solo de esa forma podrá garantizarse el derecho a la salud de aproximadamente 34 mil habitantes que tiene el distrito de Parcona.

