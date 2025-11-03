Un intento de asalto en un grifo ubicado en la calle Tacna, en la ciudad de Ica, terminó con una escena insólita y de valentía. Un sujeto intentó robar el establecimiento utilizando un arma de fuego que resultó ser de juguete, pero su plan fue descubierto por el trabajador del local, quien decidió enfrentarlo.

Asalto frustrado

El hecho ocurrió alrededor de las 11:14 de la noche, cuando el individuo ingresó al grifo con actitud sospechosa, apuntando al empleado para exigirle el dinero de la caja. Sin embargo, el trabajador notó que el arma carecía de peso y brillo metálico, por lo que reaccionó con rapidez y se abalanzó sobre el agresor.

En las cámaras de seguridad del establecimiento se observa el forcejeo entre ambos. El trabajador logró reducir y golpear al presunto delincuente, propinándole puñetes y patadas en un intento por inmovilizarlo. Pese a ello, el sujeto logró liberarse y huyó corriendo unos 20 metros, mientras el empleado lo perseguía con determinación.

Tras cerca de 30 segundos de enfrentamiento, el delincuente consiguió escapar del lugar con el arma falsa. Las imágenes han sido puestas a disposición de la Policía Nacional, que investiga el caso.

Cabe recordar que, una semana antes, en la misma zona, un hombre fue asesinado de un disparo, lo que mantiene en alerta a los vecinos y comerciantes del sector, quienes exigen mayor presencia policial ante el incremento de hechos delictivos nocturnos.

