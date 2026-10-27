La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) culminó la construcción de cinco diques menores en la parte alta de la quebrada Cansas, en Ica, como parte de las acciones destinadas a reducir el riesgo de huaicos e inundaciones ante posibles lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño.

Trabajos de prevención

Este importante avance forma parte de una intervención que beneficiará a más de 24 mil habitantes. Para acelerar la ejecución de las obras, la ANIN mantiene jornadas de trabajo durante las 24 horas en los sectores programados, priorizando las zonas de mayor riesgo.

En la parte media de Cansas, los diques mayores 1, 2 y 3 se encuentran próximos a concluir la colocación de enrocado, mientras que los diques 4 y 5 ya completaron esta etapa y avanzan en los trabajos finales de colocación de concreto.

Asimismo, en la parte baja, las defensas ribereñas registran un avance del 60,5 %. Las labores se concentran en los puntos críticos de Chanchajalla, donde se ejecutan trabajos de encauzamiento para mejorar la conducción del agua y los sedimentos durante eventuales crecidas de la quebrada.

La ejecución de estas intervenciones cobra especial importancia ante la posibilidad de lluvias intensas, debido a que buscan reducir la exposición de las familias y sus viviendas frente a posibles huaicos e inundaciones.

El proyecto contempla la construcción de 22 diques transversales, de los cuales 15 son menores y siete mayores, además de más de 16 kilómetros de defensas ribereñas.

Estas estructuras permitirán controlar y conducir los flujos de agua y sedimentos que descienden por la quebrada, contribuyendo a disminuir el riesgo de afectaciones en las zonas expuestas.

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