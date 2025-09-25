El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, ha impulsado una campaña médica gratuita enfocada en la detección y tratamiento de problemas prostáticos. Esta actividad está dirigida especialmente a hombres mayores de 50 años que puedan presentar síntomas relacionados con enfermedades de la próstata.

Prevención contra el cáncer

La campaña se llevará a cabo el próximo sábado 27 de setiembre a partir de las 10 de la mañana en el Hospital Regional de Ica. Durante la jornada, los especialistas realizarán evaluaciones médicas completas para descartar cualquier tipo de enfermedad prostática, así como para identificar casos que requieran una intervención quirúrgica. Todo el proceso, desde el diagnóstico hasta la operación, será completamente gratuito para los pacientes.

El cáncer y otras enfermedades de la próstata son un problema de salud que afecta a un número considerable de hombres en el país, y muchas veces pasa desapercibido hasta llegar a etapas avanzadas. Por ello, esta campaña busca sensibilizar y brindar acceso a servicios médicos que permitan una detección temprana, lo cual es clave para un tratamiento efectivo y mejores resultados.

Las autoridades de salud locales han resaltado la importancia de que los hombres mayores de 50 años no ignoren los síntomas como dificultad para orinar, dolor o molestias en la zona pélvica, y cambios en la función urinaria. Estos signos deben motivar a una consulta médica inmediata

