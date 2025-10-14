de capacitación y fomentar el emprendimiento local, la Municipalidad Provincial de Ica, en conjunto con el CETPRO Julio C. Tello, inauguró este lunes dos nuevos talleres productivos gratuitos: “Panadería y pastelería navideña” y

Emprendimiento local

La ceremonia de apertura se realizó en las instalaciones del CETPRO, donde se anunció que más de 50 ciudadanos de Ica fueron inscritos de manera presencial entre el 6 y el 9 de octubre, accediendo a esta iniciativa que busca fortalecer la economía familiar en la campaña navideña que se avecina.

Como parte del Programa de Crecimiento Empresarial Municipal, la Subgerencia de Desarrollo Económico, Promoción Empresarial y Fiscalización, a cargo del Lic. Jorge Angulo, entregó materiales, productos e implementos que permitirán el desarrollo gratuito de cada sesión.

En el evento también estuvieron presentes representantes de la UGEL Ica, entre ellos el especialista Mag. Juan Cupe Cuenca y la jefa del área de Gestión Pedagógica, Mag. Mariela Fuentes Romero, quienes destacaron la importancia de este tipo de alianzas para promover el aprendizaje técnico y el emprendimiento local.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS