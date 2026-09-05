El Concejo Provincial de Ica aprobó por unanimidad la creación de la Municipalidad del Centro Poblado Santa Cruz de Villacurí – Barrio Chino, ubicado en el distrito de Salas, provincia y departamento de Ica.

Zona de migración

La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria del Concejo realizada el jueves 3 de setiembre de 2026, luego de la evaluación del expediente presentado por los moradores del sector.

La propuesta fue sustentada ante el pleno por la regidora Celia Agreda de Raffo, presidenta de la Comisión de Asuntos Legales del Concejo Municipal Provincial de Ica, encargada de presentar el dictamen correspondiente.

Con la aprobación del Concejo Provincial, el sector de Santa Cruz de Villacurí – Barrio Chino avanza en el proceso para contar con una municipalidad de centro poblado, figura que permite establecer una instancia de representación y administración local para atender determinadas necesidades de la población dentro del marco de las competencias que establece la legislación municipal.

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