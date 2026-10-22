Según el Mincetur, los establecimientos de hospedaje de Ica registraron alrededor de 924 mil arribos en el primer semestre de 2026, 3.4% más que en el mismo periodo de 2019. Con ello, la región superó por primera vez los niveles prepandemia.

Turismo en la región

Además, los arribos crecieron 6.0% respecto al primer semestre de 2025, impulsados por los feriados largos, que favorecieron los viajes a destinos como la Reserva Nacional de Paracas, las Islas Ballestas y las Líneas de Nasca. Este mayor flujo de visitantes dinamiza los negocios vinculados al turismo, una actividad que genera alrededor de 34 mil empleos en la región.

La recuperación fue impulsada principalmente por los turistas extranjeros. En el primer semestre de 2026, estos sumaron 184,553 arribos, 30% más que en el mismo periodo de 2019. En contraste, los arribos de turistas nacionales, que representan el 80% del total, aún se encuentran 1.6% por debajo del nivel prepandemia. Esta diferencia es relevante porque, a nivel nacional, BBVA Research estima que el gasto de un turista extranjero equivale a alrededor de siete veces el de uno nacional.

Las visitas a los principales atractivos turísticos de la región muestran un mayor dinamismo en lo que va del año. En el primer semestre de 2026, la Reserva Nacional de Paracas, las Islas Ballestas y el mirador de las Líneas de Nasca registraron en conjunto 896 mil visitas, 46% más que en el mismo periodo de 2019, impulsadas por el turista nacional (+72%). Destaca la Reserva Nacional de Paracas, que recibió más de 200 mil visitas adicionales frente al primer semestre de 2019. Sin embargo, las visitas de extranjeros a estos atractivos aún se mantienen 11% por debajo de su nivel prepandemia. Este contraste muestra que la recuperación de los arribos extranjeros todavía no se refleja con la misma intensidad en las visitas a los principales atractivos de la región.

Ica mantiene importantes brechas que aún limitan la competitividad turística de la región. Según el Mincetur, hasta agosto de 2025, solo 1 de los 55 recursos turísticos priorizados ofrecía servicios en condiciones adecuadas, es decir, que cuentan con servicios turísticos públicos, como accesos, señalización, miradores o servicios higiénicos, que cumplen los estándares técnicos del sector.

Para consolidar la recuperación, Ica requiere alinear el crecimiento de su oferta hotelera con estrategias de promoción que atraigan tanto a turistas nacionales como extranjeros y acelerar la mejora de sus principales recursos turísticos. Ello exige una mayor articulación entre los gobiernos nacional, regional y local, así como mecanismos complementarios de inversión, como las Asociaciones Público-Privadas y Obras por Impuestos, que permitan cerrar las brechas de infraestructura y calidad de los servicios turísticos.

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