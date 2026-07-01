La región Ica fue elegida para presidir el Comité Nacional Regional de Transporte Turístico Acuático, una instancia creada con el objetivo de fortalecer la gestión, seguridad y formalización de los servicios de transporte acuático en el país.

Desarrollo y conectividad

La designación se produjo durante el Primer Encuentro Nacional de Transporte Acuático, organizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), evento que reunió a representantes de 18 gobiernos regionales para abordar los principales desafíos y oportunidades del sector.

Durante la jornada de trabajo se desarrollaron exposiciones técnicas y mesas de diálogo enfocadas en temas relacionados con las políticas públicas para el transporte acuático, la seguridad de la navegación, la infraestructura portuaria, la planificación de servicios, los mecanismos de fiscalización y los procesos de formalización de operadores.

El encuentro permitió además intercambiar experiencias y analizar las necesidades existentes en las distintas regiones del país, especialmente en aquellas donde el transporte turístico acuático constituye una actividad clave para el desarrollo económico y la conectividad.

Como resultado de las reuniones, se acordó la creación del Comité Nacional Regional de Transporte Turístico Acuático, integrado por representantes de cinco gobiernos regionales. Este espacio tendrá la responsabilidad de promover acciones conjuntas orientadas a mejorar la gestión del sector y coordinar iniciativas entre las autoridades regionales y el Gobierno Nacional.

En ese contexto, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica asumirá la presidencia del comité, convirtiéndose en la encargada de liderar las acciones de articulación, coordinación y seguimiento de los acuerdos adoptados por las regiones participantes.

La nueva instancia buscará impulsar propuestas para la asignación de mayores recursos destinados al transporte acuático, promover la implementación de oficinas especializadas en los gobiernos regionales y fortalecer las capacidades institucionales para supervisar y regular esta actividad.

Asimismo, entre sus principales objetivos figura el fortalecimiento de la seguridad en la navegación, la mejora de los estándares de calidad del servicio, la formalización de los operadores y la promoción de un transporte turístico más eficiente y sostenible.

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