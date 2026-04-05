Durante la tradicional bajada y procesión del Señor de Luren, que congregan a miles de fieles en la provincia de Ica, brigadas de salud realizaron un despliegue permanente para atender emergencias y urgencias médicas, informó la Dirección Regional de Salud de Ica junto con la Red Salud Ica. Este trabajo se desarrolló principalmente los días viernes 3 y sábado 4 de abril.

Auxilio médico

Para estas labores se habilitó la presencia de hasta 50 brigadistas, quienes desde tempranas horas de la mañana se ubicaron en puntos estratégicos dentro y fuera del templo y a lo largo del recorrido procesional del Señor de Luren.

Según el reporte oficial, se atendieron un total de 108 urgencias médicas. El viernes 3 de abril, durante la tradicional bajada, se registraron 48 atenciones, muchas de ellas asociadas a malestares por condiciones físicas de los devotos, entre ellos casos de descompensación de quienes participaban en ayunas.

El sábado 4 de abril, en tanto, durante el ingreso procesional, se atendieron hasta 60 urgencias vinculadas principalmente a las altas temperaturas registradas ese día, que generaron casos de deshidratación, golpes de calor y malestares generales derivados del esfuerzo físico prolongado y la exposición directa al sol. Eventos multitudinarios religiosos de este tipo suelen implicar riesgos de salud relacionados con el calor, la deshidratación y la fatiga por caminatas prolongadas en condiciones ambientales exigentes, lo que explica el aumento de consultas médicas en los puntos de atención.

El operativo también incluyó evaluación y derivación según la condición de cada persona atendida, así como la coordinación con ambulancias para garantizar traslados al hospital.

EL DATO: Urgencias por exposición al sol, esfuerzo físico y la falta de alimentación o hidratación, que fueron las causas de las urgencias médicas.

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