que congregan a miles de fieles en la provincia de Ica, brigadas de salud realizaron un despliegue permanente para atender emergencias y urgencias médicas, informó la Dirección Regional de Salud de Ica junto con la Red Salud Ica.

Auxilio médico

Para estas labores se habilitó la presencia de hasta 50 brigadistas, quienes desde tempranas horas de la mañana se ubicaron en puntos estratégicos dentro y fuera del templo y a lo largo del recorrido procesional del Señor de Luren.

Según el reporte oficial, se atendieron un total de 108 urgencias médicas. El viernes 3 de abril, durante la tradicional bajada, se registraron 48 atenciones, muchas de ellas asociadas a malestares por condiciones físicas de los devotos, entre ellos casos de descompensación de quienes participaban en ayunas.

El sábado 4 de abril, en tanto, durante el ingreso procesional, se atendieron hasta 60 urgencias vinculadas principalmente a las altas temperaturas registradas ese día, que generaron casos de deshidratación, golpes de calor y malestares generales derivados del esfuerzo físico prolongado y la exposición directa al sol. Eventos multitudinarios religiosos de este tipo suelen implicar riesgos de salud relacionados con el calor, la deshidratación y la fatiga por caminatas prolongadas en condiciones ambientales exigentes, lo que explica el aumento de consultas médicas en los puntos de atención.

El operativo también incluyó evaluación y derivación según la condición de cada persona atendida, así como la coordinación con ambulancias para garantizar traslados al hospital.

EL DATO: Urgencias por exposición al sol, esfuerzo físico y la falta de alimentación o hidratación, que fueron las causas de las urgencias médicas.

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