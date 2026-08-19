Un total de 216 animales fueron atendidos durante una campaña gratuita de desparasitación y vitaminización de ganado realizada en el distrito de San Juan Bautista (Ica), como parte de las acciones dirigidas a mejorar las condiciones sanitarias de las crianzas de pequeños productores.

Apoyo a productores

La intervención se desarrolló durante dos jornadas de trabajo en los sectores de Olivo, Cerro Blanco, Villa San Pedro y sus anexos, donde se brindó atención a productores dedicados a la crianza de animales.

Según el reporte de la actividad, durante la primera jornada fueron tratados 120 porcinos. En la segunda jornada se atendieron 90 caprinos y 6 vacunos, completando un total de 216 animales beneficiados.

La campaña se realizó en el marco del programa “Mejora de la Sanidad Animal” y estuvo a cargo de la Dirección Regional Agraria de Ica, a través de la Agencia Agraria Ica, en coordinación con la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

La desparasitación y vitaminización busca contribuir a la prevención de enfermedades, fortalecer las condiciones de salud de los animales y mejorar el desarrollo de las crianzas. Estas acciones son especialmente relevantes para los pequeños productores, cuya economía familiar depende en parte de la actividad pecuaria.

La intervención permitió atender diferentes especies de ganado que forman parte de las crianzas de las familias de estos sectores.

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