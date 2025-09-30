Con el objetivo de proteger la salud del ganado porcino y respaldar a los pequeños productores del sector Casablanca, la Agencia Agraria Ica ejecutó una campaña de prevención y tratamiento sanitario dirigida a los criadores de la zona.

Atención integral

Esta intervención forma parte del programa “Mejora de la Sanidad Animal – PP0039” y contó con el apoyo del programa Inocuidad Alimentaria, además de la participación de vacunadores acreditados por SENASA Ica, quienes aplicaron diversos productos veterinarios para garantizar el bienestar de los animales.

Durante la jornada, se atendió a un total de 145 porcinos en diferentes etapas de crecimiento, aplicando ivermectina para el control de parásitos internos y externos, así como vitaminas (Hematopan) para fortalecer el sistema inmunológico. Asimismo, se brindó tratamiento con antibióticos para casos que presentaban problemas respiratorios, asegurando así una atención integral.

Los beneficiarios de esta campaña fueron los criadores organizados que forman parte del ex proyecto “Competitividad en la Crianza de Animales Menores”, quienes recibieron también asesoría técnica para mejorar las condiciones sanitarias de sus animales y potenciar su producción.

Además, se anunció que próximamente se llevará a cabo una nueva campaña sanitaria en el sector El Guayabo, una zona estratégica que concentra un gran número de criadores, con el fin de extender los beneficios y seguir promoviendo la salud y el bienestar del ganado porcino en la región.

