Una nueva víctima del falso colectivo en la provincia de Ica. Una ciudadana de 39 años de identidad reservada abordó el vehículo en el pueblo joven Señor de Luren, en el transcurso, por la Panamericana Sur, los criminales la encañonan con arma de fuego, y amenazan con matarla y violarla. Fue abandonada en un descampado en altas horas de la noche.

Secuestro al paso

La víctima indicó que al promediar las 10:00 de la noche del 24 de octubre, subió al falso colectivo por la capilla del pueblo joven Señor de Luren, en el transcurso por la Panamericana Sur, los criminales con violencia le tapan la boca y la encañonan, robándole todo (celular, DNI, tarjetas) y llevándola a un descampado.

“Ella tenía que ir al hospital porque nuestro papá está delicado de salud. Me cuenta que era un Tico amarrillo, iba una chica bien vestida adelante y atrás un hombre gordo y otra mujer, la mujer hacía gestos, se agarraba el cabello y el hombre movía la mano encima de la cabeza, por precio Uno la agarran del cuello, y la ponen boca abajo y le dicen que no se mueva porque si no le van a meter un plomazo. En el camino le decían que le dé el número de celular, la contraseña de Yape, de las tarjetas y se han desviado, ella solo sentía los rompemuelles, y luego la botaron por un descampado boca abajo y le dijeron si tu levantas y nos miras te metemos un plomazo, ella se quedó ahí tirada un tiempo, hasta ya no sentir ningún ruido del carro”, declaró la hermana de la denunciante, al medio de comunicación local La Voz de Subtanjalla.

Tras la pesadilla que vivió, la mujer estuvo por un largo tiempo deambulando por la oscuridad y chacras, mientras corría se cruzó con un joven a quien le pidió ayuda, él le comentó que se encontraba por Comatrana, desde ahí con ayuda del joven pudo contactar por teléfono a su familia. Posteriormente denunció ante la División de Investigación Criminal (Divincri –Ica).

Los sujetos también emplearon una modalidad conocida y cuando secuestraron al paso a la ciudadana indicaron “ella no es, nos hemos equivocado, hemos agarrado a otra”.

Grave delito

Los robos en falso colectivo aumentan. La primera semana de octubre, una mujer de 57 años también fue víctima bajo esta modalidad, ella abordó un vehículo color plomo por la entrada de Subtanjalla, los delincuentes la encañonan y le robaron todas sus pertenencias, obligándola a revelar las claves de sus tarjetas bancarias y luego la botan en una zona totalmente oscura por el sector de Arrabales. En este caso los raptores le dijeron “estamos buscando a una persona y puede que tú seas esa persona”.

“En la madrugada mi mamá tomó colectivo, y se desvió por Arrabales, ella me cuenta que eran tres sujetos altos, y cuando le pedían las tarjetas y todo le dijeron “estamos buscando a una persona y puede que tú seas esa persona”. Mi mamá le ruega por su celular, también le robaron 150 soles en efectivo, y le pidieron su clave, ella no le quería dar porque es dinero de su esfuerzo, le ponen la pistola en la cabeza, la gritan y le dicen que la van a matar. La dejaron botada y tuvo que ir caminando a casa”, declaró su hijo.

En la segunda semana de octubre, una escolar de 16 años, por la avenida Matías Manzanilla (Ica), subió a un falso colectivo que debía ir a Subtanjalla, pero en el auto, la secuestraron, la golpearon, le robaron su celular, todas sus pertenencias y habría sufrido violencia sexual. Fue abandona por una zona desolada por la hacienda La Caravedo (Salas) y encontrada dos horas después.

“Por el óvalo del Estadio José Picasso Peratta, sube otro señor y yo confiada que era otro pasajero, ya por el Parque del Recuerdo casi llegando a Subtanjalla quería llamar a mi tía, pero me arrancharon el celular, me golpearon la cabeza y no me acuerdo de nada más, sentí que me pasaron a otro carro y no sé dónde me llevaron, me quitaron todas mis cosas, me golpearon mi nariz, el labio lo tengo hinchado, eran dos y por su voz eran venezolanos”, declaró la adolescente víctima del grave delito.

