Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un bebé de tres meses, tras un violento accidente de tránsito registrado este viernes, alrededor de las 7:00 de la mañana, en el kilómetro 325 de la carretera Panamericana Sur, en el sector La Joya, distrito de Santiago. El siniestro involucró a un tráiler de placa BFK-778 y una camioneta negra Nissan Navara de placa AKU-713, cuyas unidades terminaron dentro de una acequia contigua a la vía.

Emergencia vial

De acuerdo con las primeras informaciones, ambas unidades colisionaron cuando transitaban por este tramo de la carretera, que presenta una curva. Producto del fuerte impacto, los dos vehículos se despistaron y salieron de la calzada hasta caer en la acequia. Las circunstancias que originaron el accidente todavía son materia de investigación por parte de la Policía Nacional.

La camioneta negra llevó la peor parte, pues terminó con severos daños en el lado izquierdo, correspondiente al conductor. Una de sus llantas delanteras se desprendió completamente y quedó a un costado de la vía, mientras que los airbags del piloto y copiloto se activaron debido a la fuerza del impacto. En el interior también quedaron visibles rastros de sangre.

Según las consultas vehiculares de la Sunarp, la camioneta corresponde a una Nissan Navara, modelo 2009, registrada a nombre de Agroindustrias Quintanilla E.I.R.L. Por su parte, el vehículo pesado es un camión UD, modelo Croner PKE, año 2020, cuyos propietarios registrales figuran como Marco Antonio Aquije Injante y Norma Luz Chanco Bustillos.

Respecto a los heridos, los registros de atención identifican a cuatro personas: Kiara Oleachea Sandoval de 25 años, un bebé de tres meses, Axel Basilio Quintanilla (29) y Víctor Basilio Quintanilla (28). Todos fueron trasladados al hospital Regional de Ica para recibir atención médica en el tópico de cirugía, debido al accidente de tránsito.

Tras el accidente, efectivos policiales llegaron hasta el lugar para resguardar las unidades y realizar las investigaciones. El tránsito vehicular quedó restringido parcialmente en uno de los sentidos de la Panamericana Sur, por lo que algunos conductores tuvieron que utilizar una vía alterna. Las autoridades deberán establecer cómo se produjo la colisión y determinar las responsabilidades correspondientes.

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