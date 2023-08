El cáncer continúa siendo un flagelo en la región Ica, donde cada año se reporta más de un centenar de muertes por la enfermedad, además gran porcentaje de los nuevos casos son detectados en fase avanzada, debido a la falta de prevención, así lo informó Clerk Torres Campos, jefa de servicio de la Liga Contra el Cáncer.

Decesos en la región

Ayer, llegó a la provincia de Ica la “Caravana de la Prevención del Cáncer”, a cargo de la Liga Contra el Cáncer, que en alianza con la Fundación Wiese, lograron trasladar una moderna unidad móvil hasta la Plaza de Armas de Ica, donde se brindará atención especializada y se realizarán exámenes de despistaje de cinco tipos de cáncer (mamas, tiroides, papanicolaou, ganglios y piel), del 7 al 13 de agosto. En el inicio de la actividad, la representante de la ONG informó que en el departamento iqueño se registra un promedio de 103 decesos al año por cáncer de cuello uterino, mama y piel.

“En la ciudad de Ica hay alta incidencia de cáncer. Se presentan alrededor de 2288 muertes por cáncer de cuello uterino y 1820 por cáncer de mama a nivel de Lima Metropolitana. En el caso de la región Ica se registran 50 muertes por año de cáncer de cuello uterino, 41 por cáncer de mama, así como 12 al año por cáncer de piel. La Liga Contra el Cáncer, a través de la “Caravana de la prevención”, hace un despistaje preventivo totalmente gratis, para que se sensibilice a la población y pueda acudir a un chequeo que dura 8 a 10 minutos”, declaró.

Advirtió que, en los últimos años se detecta con mayor frecuencia la enfermedad en población joven adulta, y en su mayoría en fase complicada, ya que el mal evoluciona en el cuerpo humano por varios años y ante la falta de prevención, afecta también órganos vitales como el hígado, riñón, huesos y otros. “El 85 % de pacientes que acuden al primer nivel de atención ya se encuentran en etapa avanzada y lamentablemente solo hay que dar paliativos, por eso es importante el chequeo. En el caso de cáncer de piel, el órgano de la piel tiene memoria, eso quiere decir que desde que nuestros padres nos expusieron al sol, se va acumulando la radiación solar y cuando pasan los años aparece el cáncer, antes se detectaba en adultos mayores de 65, 70 y 80 años a más, pero actualmente también hay nuevos casos en personas de 60 y 30 años, que son policías que están en la calle, ambulantes, los ciudadanos que hacen control de vehículos, entre otros”, agregó.

Trabajo de prevención

Asimismo, explicó que la ONG realiza la campaña en la Plaza de Armas de Ica, desde ayer lunes hasta el sábado 12 de agosto en horario de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. y el domingo 13 de este mes de 9:00 a.m. a 11:30 p.m. El despistaje incluye en mujeres mayores de 18 años, prueba papanicolaou, prueba IVVA (Inspección visual con ácido acético), examen clínico de mamas (no incluye mamografía ni ecografía), examen clínico de ganglios y tiroides. En el caso de varones mayores de 18 años, podrán ser atendidos el sábado 12 y domingo 13 de agosto con evaluación clínica de lunares, evaluación clínica de manchas y consejerías (cáncer de piel).

Recomendó a la población utilizar bloqueador solar ante la exposición al sol, este producto debe contener factor UVB y UVA, para prevenir el envejecimiento prematuro de la piel y la radiación solar, que son los propulsores de cáncer de piel a futuro. Añadió que otra preocupación, son las lesiones precancerosas, ya que se detectan entre 250 a 300 nuevos pacientes con distintos tipos de cáncer al año.

