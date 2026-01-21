El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Sur, integrado por los magistrados Roberto Carlos Estela Vitteri, Jorge Armando Bonifaz Mere y Hermann Félix Paul Yonz Martínez, emitió sentencia condenatoria imponiendo cadena perpetua contra Andy Antuam Rojas Riera (nacionalidad venezolana), al hallarlo responsable como coautor del delito de robo agravado, así como del delito contra la salud pública en la modalidad de formas atenuadas de elaboración, comercialización y posesión, en agravio de ciudadanos y del Estado Peruano.

Graves delitos

Los hechos ocurrieron el 1 de febrero de 2024 al promediar las 15:00 horas, en el frontis de un casino ubicado en los Portales de la Plaza de Armas de Ica, donde los agraviados Luis Martín Mendoza Vera, Jorge Wilder Sender Falcón y Agustín Pelagio Puza Mendoza ejercían su labor como cambistas. Conforme a lo acreditado en juicio oral, el sentenciado, junto a otros sujetos armados, ejecutó un asalto a mano armada.

Durante el ataque, Andy Antuam Rojas Riera golpeó con la cacha de un arma de fuego al agraviado Luis Martín Mendoza Vera, a quien le arrebató un canguro que contenía la suma de quince mil dólares americanos (US$ 15,000.00). A fin de asegurar el apoderamiento del dinero y facilitar la huida, los demás integrantes del grupo criminal efectuaron disparos con arma de fuego, resultando herido por impacto de bala en la pierna izquierda Jorge Wilder Sender Falcón, mientras que Agustín Pelagio Puza Mendoza recibió un disparo en la zona abdominal pélvica, lesión que comprometió órganos vitales y lo obligó a ser sometido a diversas intervenciones quirúrgicas.

Tras los hechos, personal policial de inteligencia, el 2 de febrero de 2024 logró ubicar e intervenir al sentenciado en un inmueble del sector conocido como San Joaquincito, distrito de Ica, donde se incautaron un arma de fuego, cascos, prendas de vestir utilizadas durante el asalto, una mototaxi presuntamente empleada para la fuga, así como pasta básica de cocaína, debidamente lacrada conforme a los procedimientos legales.

Luego de una exhaustiva valoración de los medios probatorios actuados en juicio, el colegiado resolvió imponer al sentenciado Andy Antuam Rojas Riera, pena privativa de libertad de cadena perpetua, además de 360 días-multa, el pago de S/ 30,000.00 por concepto de reparación civil a favor de las víctimas del delito de robo agravado y S/ 4,000.00 a favor del Estado Peruano por el delito contra la salud pública. Asimismo, se dispuso la ejecución provisional inmediata de la sentencia, ordenándose su internamiento en el establecimiento penitenciario que designe el INPE.

BASE LEGAL:

• Delito de Robo Agravado: Artículos 188 y 189, primer párrafo y numerales 3 y 4, concordante con el último párrafo del Código Penal.

• Delito contra la Salud Pública – Formas Atenuadas de Elaboración, Comercialización y Posesión: Artículo 298, numeral 1, segundo párrafo, del Código Penal.

